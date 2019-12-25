Для здания дельфинария на Крестовском острове ищут нового хозяина

Дельфинарий закрывается 22 ноября, дальнейшая судьба бассейна пока не известна.

Петербургский дельфинарий покидает здание бассейна на Крестовском острове, поскольку собственник не продлил аренду. Последние представления пройдут 22 ноября, после этого животных перевезут на Утришскую морскую станцию под Анапой. Об этом пишет "Фонтанка".

Дальнейшая судьба бассейна на Крестовском острове пока не известна. Здание принадлежит компании "Гранд Сити". Ее генеральный директор Ольга Едрец рассказала, что в настоящее время идут переговоры о его купле-продаже. Едрец затруднилась ответить на вопрос, что появится на месте – жилая или коммерческая недвижимость. При этом находящийся в этом же здании детский бассейн "Спартак" останется на прежнем месте. Работающему здесь же кафе "Тропикана" также продлили аренду.

Ранее мы писали, что на Дубковском пляже в Сестрорецке горы мусора ликвидируют в среду.

Фото: ВКонтакте / Дельфинарий в СПб. Официальная группа.