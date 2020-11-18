На Дубковском пляже в Сестрорецке горы мусора ликвидируют в среду

Причиной свалки могли стать штормы, характерные для этого времени года.

Жители Сестрорецка бьют тревогу. Они напуганы свалкой, которая образовалась на Дубковском пляже. Очевидцы заявили, что в Сестрорецке началось настоящее экологическое бедствие.

"Весь Дубковский пляж засыпан мусором! И все те же зеленые водоросли, которые недавно наблюдали в Кронштадте", - написала одна из местных жительниц и в подтверждение своих слов прикрепила к посту фото и видео с места событий.

В пресс-службе Курортного района Петербурга объяснили, что причиной свалки могли стать осенние штормы, которые выносят на берег природный и бытовой мусор. Власти пообещали очистить пляж 18 ноября, пишут "Невские Новости".

Ранее мы писали, что в Кронштадте возобновляются ежемесячные акции раздельного сбора отходов.

Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Анна Шушпанова