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В Кронштадте возобновляются ежемесячные акции раздельного сбора отходов
Сегодня, 11:16
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В Кронштадте возобновляются ежемесячные акции раздельного сбора отходов

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Акция пройдет впервые с начала периода введения ограничительных мер.

В Кронштадт возвращается акция по раздельному сбору отходов. Она станет первой с начала периода ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. 

К акции приглашаются все жители города, ее проводит экологическое движение РазДельный Сбор. Его активисты внедряют в жизнь раздельный сбор отходов, осознанное и рациональное отношение к природным ресурсам. 

Ближайший сбор отходов пройдет 3 октября с 12:00 по 14:00 по адресу Советская улица, 35. При себе необходимо иметь маски и перчатки.

За прошедшую неделю в Петербурге убрали более 2 тыс. тонн мусора. 

Фото: vk.com/rsbor

Теги: раздельный сбор, сбор отходов, экология
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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