За прошедшую неделю в Петербурге убрали более 2 тыс. тонн мусора

Дороги и павильоны для ожидания транспорта моют с использованием дезинфицирующих средств.

За прошлую неделю, с 21 по 27 сентября, из Петербурга вывезли более 2 тыс. тонн мусора и смета. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по благоустройству.

На протяжении недели городские дороги приводили в порядок в среднем 455 единиц техники и более 1 тыс. дворников. Для мытья дорог было использовано более 33 тыс. кубических метров воды и почти 120 литров специального шампуня. Большинство из них было израсходовано за выходные.

Отмечается, что с начала введения режима повышенной готовности в Петербурге все дороги обрабатываются с использованием дезинфицирующих средств.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцы проголосовали за благоустройство Овсянниковского сада.

Фото: Piter.TV