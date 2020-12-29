В Смольном раскрыли причины, мешающие строительству дельфинария в Калининском районе.

Помимо прочего, в администрации района уверены, что строительство дельфинария спровоцирует транспортный коллапс.

Чиновники Смольного рассказали, что именно может помешать строительству дельфинария в Калининском районе, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на комитет по градостроительству и архитектуре.

Для того, чтобы построить новое здание на перекрестке улиц Верности и Бутлерова, необходимо изменить вид использования земельного участка. Это нужно сделать потому, что в правилах землепользования и застройки города нет категории "дельфинарий", есть только "цирки и зверинцы".

Помимо бюрократических проблем, возведение дельфинария ожет спровоцировать транспортный коллапс, считают в администрации района.

Ранее мы писали, что новое здание дельфинария предложили построить в Калининском районе.

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