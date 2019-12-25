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Смольный назвал адреса, где может быть построено новое здание петербургского дельфинария
Сегодня, 14:59
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IRINA_CHALKINA

Смольный назвал адреса, где может быть построено новое здание петербургского дельфинария

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Минимальная площадь предложенного участка составляет 9,4 тысячи "квадратов".

В четверг, 19 ноября, стало известно о том, что власти Северной столицы назвали место, где построят новое здание для дельфинария. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на городской комитет по градостроительству и архитектуре.

Петербургскому дельфинарию предложили выбрать из четырех участков в Приморском, Петродворцовом, Кировском и Фрунзенском районах. Отмечается, что участок должен быть не менее 9,4 тысячи "квадратов".

Напомним, что дельфинарий освободил здание на Константиновском проспекте из-за непродления договора аренды.

Ранее мы сообщали о том, что стало известно, откуда привезут ёлку на Дворцовую площадь.

Фото:pixabay

Теги: власти петербурга, дельфинарий, смольный
Категории: Лента новостей,

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