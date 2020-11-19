Стало известно, откуда привезут ёлку на Дворцовую площадь

Елка будет высотой более 25 метров.

Главную новогоднюю ёлку Петербурга привезут на Дворцовую площадь из Всеволожского района Ленобласти. Об этом 78.ru рассказал глава Городского центра рекламы и праздничного оформления Андрей Чистяков.

Высота ёлки более 25 метров, пилить ее будут 8-10 декабря, установка начнется примерно в этих же числах, на данный момент идет работа над графиком. Андрей Чистяков также добавил, что доставка ёлки в Петербург будет представлять из себя целую "войсковую операцию".

Уже с 9 ноября Петербург начали украшать к Новому году.

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