Стало известно, откуда привезут ёлку на Дворцовую площадь

Главную новогоднюю ёлку Петербурга привезут на Дворцовую площадь из Всеволожского района Ленобласти. Об этом 78.ru рассказал глава Городского центра рекламы и праздничного оформления Андрей Чистяков.
Высота ёлки более 25 метров, пилить ее будут 8-10 декабря, установка начнется примерно в этих же числах, на данный момент идет работа над графиком. Андрей Чистяков также добавил, что доставка ёлки в Петербург будет представлять из себя целую "войсковую операцию".
Уже с 9 ноября Петербург начали украшать к Новому году.
Фото: pixabay
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