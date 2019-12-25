Петербург начали украшать к Новому году

В этом году украшение города будет стоить 182 млн рублей.

В понедельник, 9 ноября, стало известно о том, что Северную столицу начали украшать к новогодним праздникам. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на директора городского центра рекламы и праздничного оформления Андрея Чистякова.

Соответствующие работы будут завершать поэтапно – до 1, 10 и 20 декабря. Известно, что в первую очередь в городе украсят основные магистрали. Полностью украшать Петербург завершат к 10 октября.

Напомним, что в этом году на Дворцовой площади впервые появится живая ёлка.

Ранее мы сообщали о том, что синоптики прогнозируют Петербургу вторую бесснежную зиму подряд.

Фото:gov.spb.ru