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Петербург начали украшать к Новому году
Сегодня, 14:17
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IRINA_CHALKINA

Петербург начали украшать к Новому году

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В этом году украшение города будет стоить 182 млн рублей.

В понедельник, 9 ноября, стало известно о том, что Северную столицу начали украшать к новогодним праздникам. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на директора городского центра рекламы и праздничного оформления Андрея Чистякова. 

Соответствующие работы будут завершать поэтапно – до 1, 10 и 20 декабря. Известно, что в первую очередь в городе украсят основные магистрали. Полностью украшать Петербург завершат к 10 октября. 

Напомним, что в этом году на Дворцовой площади впервые появится живая ёлка.

Ранее мы сообщали о том, что синоптики прогнозируют Петербургу вторую бесснежную зиму подряд.

Фото:gov.spb.ru

Теги: новый год, украшение петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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