  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Синоптики прогнозируют Петербургу вторую бесснежную зиму подряд
Сегодня, 13:26
222
IRINA_CHALKINA

Синоптики прогнозируют Петербургу вторую бесснежную зиму подряд

0 0

Такой прогноз подтверждается ситуацией в Сибири.

В понедельник, 9 ноября, стало известно о том, что в Петербурге возможна вторая бесснежная зима подряд. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на профессора Российского гидрометеорологического госуниверситета Валерия Малинина.

По словам специалистов, в сентябре и октябре в Северной столице зафиксировали снижение осадков. Отмечается, что  уровень грунтовых вод понизился до рекордных величин. 

Малинин заявил, что в январе и феврале петербуржцев ждут "качели" – оттепели будут сменяться похолоданиями. 

Шансов примерно 60 на 40, что у нас будет такая же зима, как в прошлом году

 Валерий Малинин

Соответствующие прогнозы подтверждаются обстановкой в Сибири. Специалисты отметили, что обычно в ноябре на Дальнем Востоке должна быть зима, но в этом сезоне её нет. 

Ранее мы сообщали о том, что дождь и ветер ожидаются в Петербурге 9 ноября.

Фото:pixabay

 

Теги: зима, погода, синоптики
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии