Синоптики прогнозируют Петербургу вторую бесснежную зиму подряд

Такой прогноз подтверждается ситуацией в Сибири.

В понедельник, 9 ноября, стало известно о том, что в Петербурге возможна вторая бесснежная зима подряд. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на профессора Российского гидрометеорологического госуниверситета Валерия Малинина.

По словам специалистов, в сентябре и октябре в Северной столице зафиксировали снижение осадков. Отмечается, что уровень грунтовых вод понизился до рекордных величин.

Малинин заявил, что в январе и феврале петербуржцев ждут "качели" – оттепели будут сменяться похолоданиями.

Шансов примерно 60 на 40, что у нас будет такая же зима, как в прошлом году Валерий Малинин

Соответствующие прогнозы подтверждаются обстановкой в Сибири. Специалисты отметили, что обычно в ноябре на Дальнем Востоке должна быть зима, но в этом сезоне её нет.

Ранее мы сообщали о том, что дождь и ветер ожидаются в Петербурге 9 ноября.

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