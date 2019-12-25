Дождь и ветер ожидаются в Петербурге 9 ноября

Погода в городе начинает постепенно портиться.

В понедельник, 9 ноября, синоптическую ситуацию в Петербурге будет определять тыловая часть обширного циклонического вихря. При переменной облачности днем пройдут дожди, усилится ветер. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Несмотря на то, что погода в городе начинает постепенно портиться, температурный фон пока останется на 2-3 градуса выше климатической нормы. Столбики термометров сегодня поднимутся до +6…+8 градусов. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

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