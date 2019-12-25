Стали известны имена призеров и победителей кинофестиваля "Послание к человеку"

Всего за фестивальную неделю зрители смогли увидеть 142 кинокартины, 37 российских и 15 мировых премьер.

На киностудии "Лендок" в Петербурге прошла торжественная церемония закрытия ХХХ международного кинофестиваля "Послание к человеку".

В 2020 году на отборочный тур фестиваля было прислано 2837 заявок из 98 стран. В конкурс же вошли лишь 73 фильма. Жюри объявило имена и названия кинолент, которые признали лучшими в этом году. На торжественной церемонии награждения присутствовали Алексей Учитель, Илья Хржановский, Алексей Медведев, Динара Друкарова, Лиза Савина, Денис Клеблеев, почетные гости, участники и партнеры фестиваля. Напомним, что помимо конкурсных сеансов команда фестиваля подготовила 5 спецпрограмм с уникальным контентом, 1 ретроспективу, 4 спецпоказа, а также творческие встречи, обсуждения, две бесплатных конференции и более десятка онлайн-сессий с вопросами и ответами.

Регламентные призы в международном конкурсе:

Гран-при "Золотой кентавр" и 3 000 долларов США за лучший фильм "Просто парен" (Just a guy), реж. Шоко Хара, Германия, 2020, 15 мин.

Приз "Кентавр" и 1 000 долларов США за лучший короткометражный документальный фильм "Копиисты" (Shānzhài Screens), реж. Пол Хайнц, Франция, 2020, 23 мин.

Приз "Кентавр" и 1 000 долларов США за лучший короткометражный документальный фильм "Невидимый герой" (Invisible Hero), реж. Кристель Алвеш Мейра, Франция/Португалия, 2019, 28 мин.

Приз "Кентавр" и 1 000 долларов США за лучший короткометражный игровой фильм "Скучная жизнь" (Boring life), реж. Юньчун Дуань, Китай, 2019, 21 мин.

Приз "Кентавр" и 1 000 долларов США за лучший анимационный фильм "Анна, кошки-мышки", реж. Варя Яковлева, Россия, 2020, 5 мин.

Приз "Кентавр" и 1 000 долларов США за лучший дебют "Анна, кошки-мышки", реж. Варя Яковлева, Россия, 2020, 5 мин.

Национальный конкурс документальных фильмов:

Приз "Кентавр" за лучший фильм Национального конкурса и 50 000 рублей – "Стендап – это боль" режиссёра Сабрины Карабаевой, Россия, 2020, 49 мин.

Приз жюри – "Кентавр" и 30 000 рублей за мастерство киноязыка награждается фильм "Пена" режиссёра Ильи Поволоцкого, Россия, 2019, 85 мин.

Специальное упоминание жюри за простоту и прозрачность кинематографического образа получила картина "Хуторянин" режиссера Софьи Кулаковой, 2020, 30 мин.

Международный конкурс экспериментальных фильмов IN SILICO:

Приз "Кентавр" и 1 000 долларов США за лучший экспериментальный фильм – "Четыре истории Алисы" (Alice"s four stories), режиссер Мириам Якоб-Аллар, Канада, 2019, 6 мин.

Диплом "За художественный взгляд на социальную проблему" присуждается фильму "Карьер" (Carriere de pissy), режиссер Элиот Шабанис, 2019, Франция, 13 мин.

Диплом "За поэтический образ, соединяющий личную и глобальную историю, видимую и осязаемую" присуждается фильму "Призрак" (Apparition), режиссер Исмаил Бахри, 2019, Франция, 3 мин.

Также стали известны имена призеров студенческого жюри, а также названы киноленты, которые получили приз Фипресси и Внерегламентные призы.

Ранее мы писали, что кинофестиваль "Послание к человеку" подвел итоги.

Фото: vk.com/m2mfestival