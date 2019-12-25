Кинофестиваль "Послание к человеку" подвел итоги

В последний день кинофестиваля, 8 ноября, в Доме кино прошла пресс-конференция организаторов и жюри фестиваля. Стали известны имена первых призеров, которые получат внерегламентные призы.
Так, эксперты оценили фильм "Ленинградцы" режиссера Никиты Ефимова и кинокартину "Асака, мой дом" режиссера Раду Чорничьюка. Всего в программы вошли 73 конкурсных фильма, 32 российских и 15 мировых кинопремьер.
Торжественная церемония закрытия пройдет в на киностудии "Лендок": там озвучат имена призеров и победителей. В соцсетях кинофестиваля можно будет в формате онлайн следить за церемонией.
Ранее мы писали, что на "Послании к человеку" решали "Контрольную для взрослых".
Фото: Piter.TV
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