На "Послании к человеку" решали "Контрольную для взрослых"

На киностудии "Лендок" в рамках кинофестиваля "Послание к человеку" прошёл вечер памяти режиссёра документального кино Игоря Шадхана. Зрителям была представлена одна из работ режиссёра, которая сыграла в его жизни весомую роль.

"Контрольная для взрослых" – это первое многолетнее телевизионное исследование, съёмки которого длились с 1977 до 1994 года. В сюжете фильма лежит взросление десяти детей, которые сначала ходят в подготовительную группу детского сада, а затем в школу. Основная задача режиссёра была проследить за тем, как изменяется сознание этих детей, как они по-другому начинают смотреть на мир и отвечают на одни и те же вопросы спустя годы. Особый акцент делается на разнице между родителем и ребёнком.

Надо было обратить внимание на наших детей, надо было понять, что им интересно, что они любят, как они оценивают себя, как они оценивают отношения со своими родителями – отметила Наталья Шадхан, вдова режиссёра.

После выхода "Контрольной для взрослых" на экраны редакция Ленинградского телевидения начала получать огромное количество писем с благодарностями. Оказалось, что многие родители совершенно не знают своих детей, а фильм помог им осознать, как важно быть в диалоге с ребёнком.

Зрителям фестиваля была продемонстрирована выдержка из многосерийного фильма на 56 минут, которая смогла захватить истории шести детей. Картина никого не оставила равнодушным.

После просмотра Наталью Шадхан засыпали вопросами: "Что же сейчас с этими детьми?", "Где они сейчас?".

С момента съёмок картины прошло 43 года, поэтому у героев уже давно свои семьи, дети и даже внуки. Наталья до сих пор со многими поддерживает тесную связь. Например, Павлик в конце 90-х годов уехал в Америку, и сейчас он — успешный врач, а Юля по уговорам мамы закончила институт, но отказалась работать по профессии и наперекор ей вышла замуж. Многие из собравшихся на "Лендоке" выразили слова восхищения, для кого картина стала знаковой в воспитании собственных детей.

Игорь Шадхан умер в Петербурге в ночь на субботу, 25 октября 2014 года. Он закончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии в 1966 году. После окончания учебы работал на Ленинградском телевидении, а затем начал самостоятельную карьеру.

Шадхан является автором документальных фильмов "Снег – судьба моя" о Норильском ГУЛАГе, "Россия. Который час?", "О милости прошу", телевизионных циклов "Россия молодая", "Мужская работа", "Офицеры", "Россия. Объяснение в любви". Он снял несколько фильмов о Владимире Путине, таких как "Ваше Высокоодиночество" (совместно с Олегом Попцовым), "Власть" и "Вечерний разговор".

С 1995 года и до настоящего времени Игорь Шадхан являлся генеральным директором и художественным руководителем телевизионного объединения "Мастерская Игоря Шадхана", где работало немало талантливых режиссеров-документалистов.

В 2004 году удостоен Национальной премии "ТЭФИ" за фильм о Чечне "Черный огонь". Заслуженный деятель культуры Польской республики, член Союза Журналистов России, лауреат Международных и российских фестивалей документального кино, заслуженный деятель искусств Российской Федерации.

Фото, текст: Дарья Иванова / Piter.tv