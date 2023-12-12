Суд окончательно сохранил Шуваловский лес от застройки в Приморском районе

Теперь он останется рекреационной зоной.

Судебное решение закрепило за участками Шуваловского леса площадью 13,8 га статус рекреационной территории. Ранее компания-застройщик "Вектор" пыталась оспорить изменение функционального зонирования, утверждённого в декабре 2023 года, когда территория была переведена из категории жилой застройки (Ж4) в рекреационную зону (Р2).

Застройщик настаивал, что новые градостроительные нормы нарушают его права собственности и экономические интересы. Однако суд признал доводы городской администрации обоснованными, отметив важность сохранения зелёной территории в промышленно нагруженном районе.

Власти Петербурга подчеркнули, что использование участка для культурно-досуговых и спортивных объектов отвечает интересам жителей и способствует защите города от экологического загрязнения.

Решение суда встретили аплодисментами активисты и жители Приморского района, на протяжении нескольких лет добивавшиеся запрета на вырубку и застройку лесопарка.

Фото: Piter.tv