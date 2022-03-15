  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Депутаты ЗакСа предложили вывести Шуваловский лес из зоны застройки
Сегодня, 18:40
131
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Депутаты ЗакСа предложили вывести Шуваловский лес из зоны застройки

0 0

Речь идет о двух участках общей площадью 13,86 га, расположенных рядом с ЖК "Шуваловский" в Приморском районе.

Комиссия петербургского ЗакСа по градостроительству 12 декабря поручила депутатам принять поправки к новому Генплану. Их подготовил вице-спикер Николай Бондаренко, пишет "Петербургский дневник"

Поправки касаются установки на территории Шуваловского леса рекреационной зоны. Речь идет о двух участках общей площадью 13,86 га, расположенных рядом с ЖК "Шуваловский" в Приморском районе. Ранее на территории планировалась жилая постройка. 

На сегодняшний день на участках можно возводить жилые дома в зоне среднеэтажной застройки. В Генплан до 2040 года включили зону Ж4, что говорит о возможности строить там многоэтажки на 9 этажей и выше.

Ранее мы сообщали о том, что на берегу Шуваловского карьера выставили на продажу участок стоимостью 135 млн рублей. Его площадь составляет 1,9 га. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: депутаты закса, шуваловский лес
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
plepdral
Сегодня 19:51

Вот почитайте как я ***** всех колег-девушек по работе! Теперь любому такое под силу, попробуйте сами------> https://tyny.to/seks

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии