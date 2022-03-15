Депутаты ЗакСа предложили вывести Шуваловский лес из зоны застройки

Речь идет о двух участках общей площадью 13,86 га, расположенных рядом с ЖК "Шуваловский" в Приморском районе.

Комиссия петербургского ЗакСа по градостроительству 12 декабря поручила депутатам принять поправки к новому Генплану. Их подготовил вице-спикер Николай Бондаренко, пишет "Петербургский дневник".

Поправки касаются установки на территории Шуваловского леса рекреационной зоны. Речь идет о двух участках общей площадью 13,86 га, расположенных рядом с ЖК "Шуваловский" в Приморском районе. Ранее на территории планировалась жилая постройка.

На сегодняшний день на участках можно возводить жилые дома в зоне среднеэтажной застройки. В Генплан до 2040 года включили зону Ж4, что говорит о возможности строить там многоэтажки на 9 этажей и выше.

Ранее мы сообщали о том, что на берегу Шуваловского карьера выставили на продажу участок стоимостью 135 млн рублей. Его площадь составляет 1,9 га.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)