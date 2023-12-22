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Депутаты ЗакСа Петербурга предложили учредить День ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС
Сегодня, 21:24
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Депутаты ЗакСа Петербурга предложили учредить День ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС

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Дату намерены отмечать 30 ноября.

Депутаты Законодательного Собрания (ЗакСа) Петербурга 30 мая одобрили предложение об учреждении новой памятной даты – Дня памяти участников ликвидации последствий аварий на атомных объектах. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Дату намерены отмечать 30 ноября. Именно в этот день в 1986 году сдали объект "Укрытие" – саркофаг, который скрывал под собой разрушенное здание четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции (АЭС). 

Напомним, авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля. Каждый год в этот день вспоминают тех, кто сделал все ради защиты людей от последствий катастрофы. По словам депутата городского ЗакСа Александра Ржаненкова, дополнительная памятная дата, связанная с датой сдачи саркофага, станет поводом не забывать о случившейся трагедии.

Ранее мы рассказывали о том, что многодетным могут предоставить льготный тариф для аренды паркинга в Петербурге.

Фото: Wikipedia

Теги: депутаты закса, чернобыльская аэс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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