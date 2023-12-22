Депутаты ЗакСа Петербурга предложили учредить День ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС

Дату намерены отмечать 30 ноября.

Депутаты Законодательного Собрания (ЗакСа) Петербурга 30 мая одобрили предложение об учреждении новой памятной даты – Дня памяти участников ликвидации последствий аварий на атомных объектах. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Дату намерены отмечать 30 ноября. Именно в этот день в 1986 году сдали объект "Укрытие" – саркофаг, который скрывал под собой разрушенное здание четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции (АЭС).

Напомним, авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля. Каждый год в этот день вспоминают тех, кто сделал все ради защиты людей от последствий катастрофы. По словам депутата городского ЗакСа Александра Ржаненкова, дополнительная памятная дата, связанная с датой сдачи саркофага, станет поводом не забывать о случившейся трагедии.

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Фото: Wikipedia