Представитель российского силового ведомства не исключила, что возможны провокации с использованием БПЛА.

Киевский режим может готовить провокацию на Чернобыльской АЭС. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделала представитель российских силовых структур. Эксперт отмечает, что иностранная комиссия может быть причастна к подготовке провокации. Москва фиксируется стягивание к энергетическому объекту не только вооружения и техники, но также бетонных заграждений и личного состава. В том числе речь идет о мобильных огневых группах.

Нам поступила информация, что на территории Чернобыльской атомной электростанции были замечены иностранные представители, а именно комиссия или какая-то делегация стран Запада по радиационной защите. источник СМИ

Напомним, что в середине сентября отечественные силовики уведомили СМИ о том, что украинские власти свозят боеприпасы и размещают войска в районе Чернобыльской АЭС. Также появилась публичная информация, что страны коллективного Запада активизировали собственные программы по радиационной и ядерной защите. В частности, в рамках одного из таких проектов международные союзники Украины привлекают ликвидаторов чернобыльской аварии, сотрудников украинских АЭС и экс-сотрудников Запорожской АЭС.

Гросси назвал неприемлемыми атаки на ЗАЭС.

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