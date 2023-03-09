В МИД РФ оценили попытку ВСУ атаковать резиденцию президента в Новгородской области.

В Москве назвали лидера киевского режима Владимира Зеленского "террористическим отщепенцем", который наносит удары в момент непростых переговоров о поисках мира. Соответствующими данными в комментарии журналистам телеканала "Россия-1" поделилась официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница уточнила, что украинские власти не заботятся о том, что совершение подобных ударов по резиденции главы соседнего государства не является правильным поступком. При этом политик с Банковой улицы даже не говорит о том, что такие действия не совершались, но заявляет, что Россия якобы врет.

В тот момент, когда действительно нашлись на Западе люди, которые готовы были переступить через ошибки, преступления, в том числе преступления своих предшественников, признав, что нужно стремиться к миру, и ведут сложные, непростые многоуровневые многоплановые переговоры, этот террористический отщепенец наносит подобные удары. Демонстративно. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова уточнила, что такая ситуация свидетельствует о том, что ВЛадимир Зеленский продолжает считать такие действия абсолютно правильными для Украины. Он посылает сигнал своим международным союзникам о том, что будет предпринимать такие шаги и дальше. По мнении чиновницы из внешнеполитического ведомства нашей страны, даже если иностранца схватят за руку и выведут на чистую воду, то он все равно будет покрывать преступников "круговой порукой. По словам МАрии Захаровой, речь идет о это настоящем кровавом террористическом режиме с неонацистской прошивкой.

Фото: МИД России