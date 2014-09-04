В МИД России раскрыли суть желания недружественных стран помешать развитию России.

Коллективный Запад пытается удержать "ускользающее доминирование" с помощью односторонних принудительных мер. Соответстующими данными в комментарии журналистам поделилась официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница уточнила, что такому внешнеполитическому подходу в современном обществе нет места, так как прерогатива вводить санкционное давление иеет только Совет Безопасности ООН. Таким образом практика запретов и ограничений недружественных Москве стран следует считать посягательством на уникальные полномочия Всемирной организации. Чаще всего подобными шагами национальные правительства грешат ради достижения собственных геополитических целей. Однако такие противоправные действия негативно сказываются на формировании справедливого и равноправного полицентричного миропорядка Запад старается искусственно замедлить государства мирового большинства в экономическом, технологическом и промышленном развитии, лишить права на самоопределение.

Препятствуя полноценному социально-экономическому развитию государств глобального Юга и Востока, односторонние принудительные меры подрывают усилия по урегулированию кризисных ситуаций, а их неизбирательный характер нарушает основные права и свободы человека, в первую очередь сказываясь на положении наименее защищенных слоев населения... Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Фото: МИД России