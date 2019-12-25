  1. Главная
Захарова: Россия обеспокоена эскалацией на юге Йемена
Сегодня, 14:49
В МИД РФ оценили внутриполитическую обстановку в южной части страны из Юго-Западной Азии.

Москва обеспокоена эскалацией военно-политической ситуации, которая фиксируется сейчас на территории южнойеменских провинциях Хадрамаут и Махра в Йемене. Соответствующими данными в комментарии журналистам поделилась официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница уточнила, что наши дипломаты призывают  стороны конфликта к сдержанности, а также  поиску взаимоприемлемых, компромиссных решений  внутренних проблем. МИД РФ не исключает возможность проведения обсуждений по существующим противоречиям в рамках конструктивного межйеменского диалога.

В Москве обеспокоены эскалацией военно-политической ситуации в южнойеменских провинциях Хадрамаут и Махра в результате столкновений между различными отрядами из состава проправительственных сил, включая формирования, подконтрольные Южному переходному совету.

Мария Захарова, пресс-секретарь  МИД РФ

Фото: МИД России

Теги: йемен, мария захарова, мид
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

