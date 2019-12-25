Захарова: Россия обеспокоена эскалацией на юге Йемена

В МИД РФ оценили внутриполитическую обстановку в южной части страны из Юго-Западной Азии.

Москва обеспокоена эскалацией военно-политической ситуации, которая фиксируется сейчас на территории южнойеменских провинциях Хадрамаут и Махра в Йемене. Соответствующими данными в комментарии журналистам поделилась официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница уточнила, что наши дипломаты призывают стороны конфликта к сдержанности, а также поиску взаимоприемлемых, компромиссных решений внутренних проблем. МИД РФ не исключает возможность проведения обсуждений по существующим противоречиям в рамках конструктивного межйеменского диалога.

Фото: МИД России