МИД РФ призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала россиян воздержаться от поездок в Германию без особой необходимости. Об этом она заявила на брифинге.

По словам дипломата, стоит обратить внимание на многочисленные случаи нарушения прав россиян на границе. Она подчеркнула, что соответствующая информация была опубликована на официальных ресурсах министерства и загранучреждений. Захарова добавила, что это может быть полезно командируемым в Германию представителям журналистского корпуса.

Эти проблемы очевидны. И вопрос к властям Германии: они будут решать свои проблемы? Или они полагают, что все нормально?



Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Также Захарова отметила, что "в истории Германии уже были моменты, когда националистическая проявленность воспринималась властями страны как некая новая норма". По ее словам, это привело к мировой катастрофе.

Ранее Захарова предостерегла желающих "прибрать к рукам" генконсульство РФ в Гданьске.

Фото: pxhere.com