Захарова предостерегла желающих "прибрать к рукам" генконсульство РФ в Гданьске

В МИД России ответили польским политическим элитам, которые придумали забрать дипломатическую собственность России.

В МИД предостерегли желающих "прибрать к рукам" российское генеральное консульство в Гданьске. Соответствующий комментарий во время выступления с журналистами в Москве на брифинге от 25 декабря сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Дипломат из внешнеполитического ведомства уточнила, что недружественным элитам из Польши сначала следует максимально просчитать последствия данного шага. Она пояснила, что если власти европейского государства задумали получить контроль над российской недвижимостью, то такие действия наше руководство расценит как противоправные и провокационные.

Рекомендуем горячим, видимо, от поднявшейся температуры головам в Польше, если кто-то задумает реализовать подобное... Я думаю, что примеров уже немало, как Россия отвечает, насколько это болезненные ответы для тех, кто совершает бесправие в отношении нашей страны Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

