В МИД России оценили желание горсовета Киева снести ряд советских и российских объектов.

Мария Захарова посоветовала мэру Киева Виталию Кличко Кличко почитать русскую поэтессу Анну Ахматову, мемориальные доски в память о которой городские власти украинской столицы планируют демонтировать. Соответствующий комментарий во время выступления с журналистами в Москве на брифинге от 25 декабря сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам. Дипломат задала риторический вопрос о том, читали ли власти соседнего государства и те, кто принимает решения в городском совете, например, литературное произведение "Реквием" Анны Ахматовой. Эту работу она оценила как честную, откровенную и трагическую.

Нет, то, что Кличко может уметь читать, мы доказываем. Но вот Ахматову он читал, прежде чем принимать подобное решение? Все-таки есть ли остатки какого-то стыда, чтобы вот так позориться на весь мир киевскому режиму? Ну просто же невозможно. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова добавила, что сейчас на территории Украине полным ходом идет идеологическая обработка оставшегося в стране населения. Таким образом она оценила решение киевских властей демонтировать 15 объектов и отдельных элементов, которые связаны с советской и российской символикой, историей и политикой.

Захарова: Зеленский не собирается возвращать долг ЕС.

Фото и видео: МИД России