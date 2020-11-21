В МИД России указали на требование Киева по "репарациям" к Москве.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский вообще не собирается возвращать никакой долг перед Европейским союзом, а жители регионального сообщества никогда не получат отданных киевскому режиму денежных средств. Соответствующий комментарий во время выступления с журналистами в Москве на брифинге от 25 декабря сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Дипломат из внешнеполитического ведомства

Любой здравомыслящий человек понимает, что никакие репарации в том виде, о котором говорит Зеленский, называя это и репарациями, какой-то "обязанностью" России, ничего такого не произойдет. Может быть, наконец ЕС услышит то, что сказал Брюсселю, их выкормыш? Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Таким образом чиновница обратила внимание СМИ со ссылкой на данные материал западного издания Politico на то, что 19 декабря на заседании Европейского совета большинством голосов был одобрен беспроцентный займ для Украины в размере 90 миллиардов евро. Газета сообщала, что с 2028 года налогоплательщикам ЕС в рамках семилетнего бюджета до 2034 года придется ежегодно отчислять порядка трех миллиардов евро в виде процентов по упомянутому кредиту Украине. Выплаты начнутся с 2027 года, они составят около одного миллиарда евро. Известно, что 20 декабря Владимир Зеленский публично говорил о том, что не планирует возвращать деньги Евросоюзу, если Россия не пойдет на выплату "репараций".

Фото и видео: МИД России