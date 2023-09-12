Захарова прокомментировала слова Каллас о суверенитете Дании

В МИД РФ напомнили Евросоюзу о ситуации в Сербии и Косово.

Москва рассматривает заявление главы верховной дипломатии и политики безопасности Европейского союза Каи Каллас по Гренландии как отказ коллективного Брюсселя от признания независимости Косова. Соответствующее заявление в опубликованном комментарии через социальные сети сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница из министерства по иностранным делам обратила внимание на слова коллеги из ЕС, которая поддержала суверенитет Дании в связи с назначением американского специального посланника по Гренландии. По мнению Каи Каллас, все международные партнеры ЕС должны уважать суверенитет и территориальную целостность стран-членов регионального сообщества, а также соблюдать обязательства, закрепленные в Уставе ООН и НАТО.

Рассматриваем это заявление как отказ Евросоюза от признания "независимости" Косова. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что 21 декабря американский президент-республиканец Дональд Трамп назначил губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником США по Гренландии. После своего назначения западный чиновник объявил в социальных сетях, что постарается присоединить указанный остров к составу США. Эти слова вызвали в мировом сообществе дипломатический скандал, который позже вылился в вызов посла США в МИД Дании. А 13 марта Дональд Трамп выразил уверенность в том, что его страна аннексирует Гренландию, которая в текущий момент является автономной территорией Дании. К 4 марта политический лидер сообщил, что одобрил бы решение населения острова о вхождении этой территории в состав США. Он пригрозил ввести против Дании высокие торговые пошлины, если европейская страна не откажется от территории.

Фото: МИД России