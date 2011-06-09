Послу Японии в МИД РФ заявили об озабоченности военными учениями вблизи России

Мария Захарова рассказала о беседе с Акирой Муто из-за маневров японских военнослужащих с американскими коллегами около российской территории.

Японский посол в РФ Акира Муто на рабочей встрече в российском дипломатическом ведомстве был проинформирован об озабоченности Москвы в связи с японо-американскими военными учениями, проходившими 10 декабря вблизи российской государственной границы. Соответствующий комментарий в ходе выступления на брифинге с журналистами от 18 декабря в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Дипломат из внешнеполитического ведомства объяснила, что на систематической основе Россия транслирует иностранным коллегам из Токио как публично, так и по дипломатическим каналам подходы к проблеме. Акира Муто беседовал о существующей проблеме с директором третьего департамента по делам Азии Людмилой Воробьевой.

Расцениваем это как потенциальную угрозу безопасности и, конечно, предупредили, что примем соответствующие контрмеры, направленные на укрепление обороноспособности и защиту суверенитета Российской Федерации. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Фото: МИД России