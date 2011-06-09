  1. Главная
Послу Японии в МИД РФ заявили об озабоченности военными учениями вблизи России
Сегодня, 16:52
Мария Захарова рассказала о беседе с Акирой Муто из-за маневров японских военнослужащих с американскими коллегами около российской территории.

Японский посол в РФ Акира Муто на рабочей встрече в российском дипломатическом ведомстве был проинформирован об озабоченности Москвы в связи с японо-американскими военными учениями, проходившими 10 декабря вблизи российской государственной границы. Соответствующий комментарий в ходе выступления на брифинге с журналистами от 18 декабря в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.  Дипломат из внешнеполитического ведомства объяснила, что на систематической основе Россия транслирует иностранным коллегам из Токио как публично, так и по дипломатическим каналам подходы к проблеме. Акира Муто беседовал о существующей проблеме с директором третьего департамента по делам Азии Людмилой Воробьевой.

Расцениваем это как потенциальную угрозу безопасности и, конечно, предупредили, что примем соответствующие контрмеры, направленные на укрепление обороноспособности и защиту суверенитета Российской Федерации.

Мария Захарова, пресс-секретарь  МИД РФ

Захарова назвала несбыточной мечту ЕС подорвать связи России и Сербии.

Фото: МИД России

Теги: акира муто, военные учения, мария захарова, мид, посол
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

