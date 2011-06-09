Захарова назвала несбыточной мечту ЕС подорвать связи России и Сербии

В МИД России рассказали о попытках давления Евросоюза на Белград.

В Москве указали на несбыточность мечты Европейского союза подорвать связи России и Сербии. Соответствующий комментарий в ходе выступления на брифинге с журналистами от 18 декабря сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Дипломат из внешнеполитического ведомства объяснила, что коллективный Брюссель предпринимает попытки навязать властям из Белграда присоединение к антироссийскому санкционному давлению ради того, чтобы столкнуть государства друг с другом.

С целью... конечно, нанести ущерб самой Сербии, нанести ей тяжелый ущерб, нанести непоправимый ущерб нашим политико-экономическим связям, уникальным духовным, культурным, историческим узам. Все это будет бить в первую очередь по Сербии. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Фото и видео: МИД России