В МИД России раскрыли фейк-ньюс украинских властей о "контроле над городом".

Купянск был и остается под контролем российских вооруженных сил, а лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому ближе до кладбища, чем до Купянска. Соответствующий комментарий в ходе выступления на брифинге с журналистами от 18 декабря сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Дипломат из внешнеполитического ведомства объяснила, что 12 декабря политический лидер из соседнего государства "покрасовался якобы стелой на въезде" в город. Однако еще 20 ноября Купянск был освобожден из-под контроля Украины российскими войсками. В Киеве указали, что для страны важно добиваться результатов на фронте для того, чтобы затем добиться успеха в дипломатии.

Изначально обреченные на провал попытки Киева совершить некий прорыв были отражены, противник понес огромные потери, в технике, в живой силе. Для чего все? Только ради вот этого преступного тщеславия главаря киевской хунты, все ради Зеленского. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дополнительно 15 декабря министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поспешил публично объявить на рабочей встрече Совета ЕС на уровне глав МИД о якобы "успешной военной операции в Купянске". Мария Захарова добавила, что представитель властей с Банковой улицы говорил о том, что то, что Россия говорит о Купянске - это якобы ложь. В Москве заметили, что при этом именно наша страна приводит факты, а Украина никак не может признать перед общественностью ухудшающуюся для ВСУ каждую секунду ситуацию на земле.

Когда Зеленский будет фотографироваться на фоне стел или каких-то надписей с населенными пунктами, <….> стела в Купянске находится в полутора километров от кладбища, так что ему ближе до кладбища, чем до Купянска Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова прокомментировала совет Лукашенко Украине.

Фото и видео: МИД России