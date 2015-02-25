Захарова прокомментировала совет Лукашенко Украине

В МИД России прокомментировали слова главы Белоруссии для телеканала Newsmax.

Если кто-то оказался рядом со спящим медведем, то ему следует задаться вопросом о том, как его туда занесло. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства оценила интервью белорусского президента Александра Лукашенко для американского телеканала Newsmax. Зарубежным журналистам политический лидер из Минска заметил, что киевскому режиму следует не будить спящего рядом медведя, а добиться нормальных и добрососедских отношениях с российским руководством.

Хочется развить эту цитату и задать вопрос, не хотите ли вы себя спросить, почему вы спите рядом с медведем? Как вас туда занесло? Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат отметила, что для двустороннего сотрудничества России и Западной Европы были все возможности, однако коллективный Брюссель самостоятельно них отказался, выбрав конфронтацию с Кремлем.

