В МИД РФ считают, что пока Венгрия и Словакия бьют в набат, Польша наоборот, пытается ввергнуть общество "в спячку".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр Словакии Роберт Фицо учитывают последствия деструктивных шагов европейского сообщества по использованию российских замороженных активов, в отличие от других западных мировых лидеров. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства уточнила, что именно Будапешт и Братислава стремятся бить в набат для того, чтобы разбудить региональную общественность из коллективного Запада. Венгрия и Словакия предсказали как вещие кассандры такое негативное будущее, которое будет связано с воровством у Москвы на глазах у всего мира.

... Такие люди, как Сикорский, делают всё, чтобы не выводить из спячки, а, наоборот, сохранять в этом состоянии граждан Западной Европы, в частности Польши, говоря о том, что, только не просыпайтесь, только не включайте мозги, ничего не будет, всё будет только лучше. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

