В МИД РФ напомнили о внутренних проблемах Евросоюза.

Европейский экономический рай и прекрасный сад в региональном сообществе накрылся тазом. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства уточнила, что глава нашего государства Владимир Путин во время своей мюнхенской речи в 2007 году дал аудитории правильные выводы о двустороннем сотрудничестве Москвы и ЕС. Тогда политический лидер говорил, что без поддержания связей с российским руководством и без выстраивания нормальных отношений с мировыми державами, члены Евросоюза не смогут и дальше развиваться теми темпами, которые сами себе установили. В МИД РФ уверены, что все предсказания сбылись, поэтому теперь коллективный Брюссель активно пытается "присыпать себя ветошью ради того, чтобы мимикрировать под окружающую среду". По мнению чиновницы, таким образом политики стремятся сделать так, чтобы не столь вопиюще выглядело то уродство, которое они сотворили с сообществом.

Столько лет они всему миру рассказывали про права человека, про демократические ценности, про свободу, плюрализм и так далее. В результате от этого не осталось ровным счетом ничего, так еще и накрылся тазом их европейский экономический рай и прекрасный сад. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД России указали, что наша страна никогда предлагала Европе тихого пассивного сосуществования, а выступала за возможность ставить перед собой амбициозные цели для реализации общего потенциала в регионе.

