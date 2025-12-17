В МИД России напомнили о недавних словах вице-премьера Италии.

В Москве сочли, что на сегодняшний день в Европе героизмом считают не проявление мужества или спасение людей, а просто "отстаивание исторической правды", которая на деле является просто констатацией фактов. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства оценила выступление вице-премьера Италии Маттео Сальвини. Накануне западный политик уточнил, что если Гитлеру и Наполеону не удалось в свое время поставить Россию на колени, то современным европейским лидерам, вроде главы евродипломатии Кайи Каллас и канцлера ФРГ Фридриха Мерца, точно не удастся реализовать задуманное. Сейчас общество считает банальную констатацию фактов "эталоном мудрости". Именно так описываются западные политики, которые пытаются провести исторические аналогии с нынешними событиями.

То есть не надо доказывать. Тебя не уволокут за ноги на костер с криками "Он ведьмак!", потому что ты смог прочитать незнакомую книгу и не сумел объяснить, как это сделал. Нет, человек может привести цитаты, источники, может сослаться на документы, и его за это называют героем, героически отстаивающем историческую правду. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik