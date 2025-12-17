В МИД России объяснили причину появления у власти в ЕС таких политиков, как Урсула фон дер Ляйен, Кая Каллас и Фридрих мерц.

В Европе к власти приведена определенная плеяда людей с одной целью — сделать так, чтобы континент никогда не создавал конкурентных неудобств для Великобритании и США, союзникам по НАТО. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства заметила, что именно для реализации данной задачи в свое время к власти в Евросоюзе пришел Жозеп Боррель. По мнению Марии Захаровой, один из топ-лидеров ЕС должен был руководить внешней политикой, но в результате просто "рукоблудил".

... Чтобы ни Британия, НИ США не нервничали от того, какой курс евро, как там с достижениями еэсовской науки, промышленности, какой голос Европы и как она им распорядится по ключевым мировым проблемам в рамках "Двадцатки", "Семерки" и так далее. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В Москве заметили, что именно такой вызов для Лондона и Вашингтона стала представлять собой западная Европа в лице Европейского Союза. В результате политическим элитам было выгодно, чтобы региональное сообщество растворилось в в других глобальных проблемах, чтобы вместо лидирующей позиции на мировой арене ЕС стал занимать место обычного среднячка, стриженного по общей мерке, чтобы он не претендовал на ключевую роль или развивался, а разбирался во внутренних проблемах. В результате, по словам Марии захаровой, сейчас к власти там приведены такие люди как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава верховной дипломатии и политики безопасности Кайя Каллас и немецкий канцлер Фридрих Мерц.

Вот такой вопрос ко всему ЕС: ну каким же образом, какими магическими ритуалами в топ лидеров Европейского Союза приходят такие люди, как Боррель. О боже мой! Как это возможно? Где то голосование, где та квалификация, которую он прошел? Где тот механизм, где тот конвейер, который налепил таких людей для ЕС? Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова объяснила слушателям программы, что подобная европейская система рекрутирования сотрудников работает за очень большие деньги за счет подбрасывания "кукушат". Они должны выжирать и отжимать национальные интересы местного населения оттягивать внимание на себя и поглощать всё больше ресурсов, ослабляя таким образом все региональное сообщество.

Захарова: Запад должен разделить ответственность с Киевом за убийства журналистов.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik