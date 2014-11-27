Захарова: Запад должен разделить ответственность с Киевом за убийства журналистов

В МИД России напомнили дне памяти погибших журналистов.

Коллективный Запад, а также его многочисленные структуры и институты обязаны разделить ответственность с украинскими властями за убийства российских журналистов и военных корреспондентов. Соответствующее заявление в опубликованном комментарии сделала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница из министерства по иностранным делам приурочила обращение ко дню памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.

Как и прежде, убеждены, что ответственность за убийства журналистов и военкоров с озверевшим от безнаказанности киевским режимом обязаны разделить его западные покровители, а также различные многосторонние структуры и институты в сфере защиты прав человека... Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Фото: МИД России