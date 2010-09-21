МИД России напомнил о традиционных "погремушках" Киева перед началом Мюнхенской конференции по безопасности.

Москва назвала обвинения Украины к России в ударе по Чернобыльской АЭС спланированной провокацией. Соответствующее заявление в ходе выступления на выездном брифинге с журналистами от 14 февраля сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница указала, что украинские делегаты все время ездят на Мюнхенскую конференцию по безопасности в Германию с различными информационными поводами и "перформансами". На этот раз роль на себя взял воздушный удар по Чернобыльской АЭС. В МИД России указали, что представители Киева не раз приезжали на Мюнхенскую конференцию с разного рода "погремушками" Еще при президенте Петре Порошенко*, который управлял государством в период с 2014 по 2019 годы,речь шла о якобы паспортах российских военнослужащих.

Теперь ездит Зеленский, только он ездит уже не с артефактами, он повысил ставки, но на самом деле я бы сказала, что он еще пробил дно. Он теперь ездит с перформансами, которые подкрепляются провокациями. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что в день старта Мюнхенской конференции по безопасности в социальных сетях появилось видеозапись удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС. Украинские СМИ сообщили, что атака совершена ударным дроном. Киевский режим попытался обвинить в инциденте Россию, однако никаких доказательств не привел. В Государственной Думе России охарактеризовали ситуацию как провокацию со стороны Киева. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков на телефонном брифинге заметил, что любые утверждения о том, что российская сторона наносит удары по объектам ядерной энергетики, являются подтасовкой фактов.

* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Захарова: официальных лиц РФ не пригласили на Мюнхенскую конференцию.

Фото и видео: МИД России