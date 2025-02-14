В МИД России напомнили о том, что в 2025 году наша страна не будет представлена на мероприятии в Германии.

Официальных делегатов из Москвы не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности в 2025 году. Соответствующее заявление в ходе выступления на выездном брифинге в Москве с журналистами от 14 февраля сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что сотрудников внешнеполитического ведомства, как и других органов власти, на мероприятии в Германии не будет.

Российские официальные лица на Мюнхенскую конференцию по вопросам политики безопасности не приглашаются. Это решение было принято уже несколько лет назад, это политизированное, это странное решение. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что лидер Белого дома Дональд Трамп 13 февраля объявил о том, что высокопоставленные представители России, Украины и Вашингтона встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности в ФРГ. Позже иностранный политик сообщил, что США, Россия и Украина на уровне высокопоставленных чиновников проведут рабочую встречу на территории Саудовской Аравии уже на следующей неделе.

Захарова: США признали, что USAID причастно к разработке биооружия на Украине.

Фото и видео: МИД России