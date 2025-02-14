В МИД России оценили слова Илона Маска о работе USAID.

Американское агентство по международному развитию США (USAID) причастно к разработке биологического оружия на украинской территории. В настоящее время теперь сами власти в Вашингтоне признают этот факт. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге в Москве с журналистами от 14 февраля сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что вло время конференции по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) в Женеве 2022 года наше государство не услышало от США ничего конструктивного в ответ на аргументированные вопросы по этой тематике. Теперь же Россия надеется получить ответы, что позволит урегулировать "нелицеприятную ситуацию", а также соблюдение Белым домом международных обязательств.

Недавний комментарий, который пришел из Вашингтона, о вовлечении USAID в финансирование разработок биологического оружия лишь подтверждает обоснованность наших претензий в связи с американской военно-биологической активностью в непосредственной близости от территории нашей страны. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что руководящий ведомством по повышению эффективности правительства США (DOGE), миллиардер, предприниматель, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск обвинил USAID в финансировании разработок биологического оружия. В том числе проекты касались возбудителей COVID-19. Вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев говорил о том, что Илон Маск своим высказыванием о финансировании разработки биологического оружия USAID случайно подтвердил информацию о химических лабораториях США, расположенных по всему миру. В парламенте добавили, что настоящим заказчиком работы является Пентагон.

Захарова назвала возмутительным и кощунственным сравнение РФ с гитлеровской Германией.

Фото и видео: МИД России