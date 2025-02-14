В МИД раскритиковали выступление Серджо Маттареллы с обвинениями к России.

В Москве назвали оскорбительными, возмутительными и откровенно ложными "кощунственные измышления" и аналогии, которые привел недавно итальянский президент Серджо Маттарелла, сравнив действия России в региональном конфликте на Украине с проектом Третьего рейха в Европе. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами от 14 февраля сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница указала, что

странно и дико слышать подобные кощунственные измышления от президента именно Италии, страны, которая не понаслышке знает, что такое на самом деле фашизм. Только знает это по-другому, несколько иначе, чем знает наша страна. Наша страна подверглась чудовищному нападению со стороны гитлеровской Германии. Наша страна не только смогла выдворить врага со своей территории тогда, но и сопроводила его обратно восвояси, уничтожив. И освободив одновременно Европу от нацизма и фашизма. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что 5 февраля президент Италии в ходе своей лекции в Марсельском университете допустил несколько оскорбительных заявлений в отношении Кремля. Иностранец привел аудитории ложные исторические параллели между Российской Федерацией и нацистской Германией. Серджо Маттарелла призывал общество учитывать провал западной политики умиротворения агрессора конца 1930-х годов 20-го века при переговорах по урегулированию украинского кризиса. Однако спикер не стал говорить о том, что его страна сделала свой "вклад" в распространение нацизма по Европе во времена Второй мировой войны.

Он не знал? Он плохо знает свою историю? Я не думаю. стоило бы подумать о том, что сегодня Италия вместе с другими странами НАТО накачивает террористический, неонацистский киевский режим на Украине современными смертоносными вооружениями. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что все сказанное Серджо Маттареллой во время его лекции в Марсельском университете, сейчас оскорбляет память не только тех итальянцев, которые боролись с фашизмом, но также и их потомков, остающихся на территории РФ и Италии, а также всех людей, которые знают историю.

РФ отвергает обвинения Молдавии из-за обнаружения обломков БПЛА на территории республики.

Фото и видео: МИД России