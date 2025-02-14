Москва прокомментировала обвинения Кишинева в атаке дронами.

Россия отвергает обвинения Молдавии из-за обнаружения обломков беспилотных летательных аппаратов на территории республики. Соответствующее заявление в ходе выступления на выездном брифинге в Москве с журналистами от 14 февраля сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.

Мы решительно отвергаем подобные обвинения, потому что считаем их голословными. Боевые беспилотники применяются вооруженными силами РФ против военных целей и связанных с ними объектов инфраструктуры Украины Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Во внешнеполитическом ведомстве привели два объяснения в ситуации с обнаружением упомянутых обломков в Молдавии. Речь шла о том, что аппараты могли быть подобраны на линии боевого соприкосновения, а затем просто подброшены на территорию республики. Также Москва не исключает провокации со стороны киевского режима, так как подобная деятельность поставлена в этом государстве на широкую ногу. Мария захарова добавила, что Украина не боится наносить по ядерным объектам удары, поэтому подбросить куда-либо осколки БПЛА не составит ля них труда. В МИД РФ указали, что фрагменты беспилотников также могли упасть в Молдавии из-за неизбирательного применения украинских систем противовоздушной обороны в отношении российских беспилотников, наносивших удары по военным объектам инфраструктуры ВСУ.

Захарова: Москва призвала страны Прибалтики решить проблемы с военными пенсиями.

Фото и видео: МИД России