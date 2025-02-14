Захарова: Москва призвала страны Прибалтики решить проблемы с военными пенсиями

Москва добивается от Литвы, Латвии и Эстонии немедленного решения проблем с военными пенсиями из России. Соответствующее заявление в ходе выступления на выездном брифинге с журналистами от 14 февраля сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница указала, что дипломаты предпринимают активные усилия по разблокированию созданной западным финансовым сообществом и властями прибалтийских стран кризисной ситуации.
Мы добиваемся от официальных властей Латвии, Литвы и Эстонии незамедлительных действий по урегулированию этой острой проблемы.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что принципиальная позиция России доведена до внешнеполитических ведомств прибалтийских государств. Временным поверенным из Латвии, Литвы и Эстонии в Москве вручены ноты протеста. Мария Захарова сообщила, что дипмиссии проводят встречи с военными пенсионерами этих государств Европы, а также разъясняют им истинные причины временных трудностей с финансированием полагающихся им денежных выплат. В МИД РФ уверены, что местные власти виновны в искусственно созданном кризисе. В частности, Сведбанк отказывается принимать платежи от российских кредитно-финансовых учреждений, попавших под санкционное давление.
Захарова: ЮНЕСКО и ОБСЕ безучастны к преступлениям против журналистов РФ.
Фото и видео: МИД России
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