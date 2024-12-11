В МИД напомнили о скандальном докладе Одре Азуле.

Международные структуры, такие как Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), а также Управление верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)безучастны к оказываемому на российские медиа давлению и преступлениям против журналистов. Соответствующее заявление сделала на сайте российского внешнеполитического ведомства официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что при этом обязанностями данных структур входит и обеспечение безопасности работников СМИ. Комментарий спикер сделала в связи с празднованием Всемирного дня Радио. В МИД РФ указали, что одной из форм гибридной агрессии со стороны коллективного Запада в отношении Москвы стали систематические гонения на российские издания и журналистов, в том числе радиовещателей.

Дежурными средствами устранения очагов инакомыслия для неолиберальных псевдодемократий стали политически мотивированные репрессии, угрозы и высылки российских журналистов, уголовные преследования и судебные разбирательства против них по надуманным основаниям. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Российские представители видят из числа руководителей профильных структур, обязанных защищать журналистов те лица, которые фактически солидаризировались с коллективным Западом во главе с Вашингтоном в ведущейся им информационной "войне против правды". В качестве примера Мария захарова указала доклад генерального директора ЮНЕСКО Одре Азуле по безопасности журналистов и проблеме безнаказанности за 2022-2023 годы. В тексте иностранка сознательно проигнорировала многочисленные факты убийств боевиками киевского режима российских военкоров. В Москве полагают, что несмотря на старательно возводимый недружественными государствами "информационный железный занавес" нашим радиовещателям удается впечатляющими темпами расширять на Западе аудиторию своих слушателей. По мнению чиновницы, такая ситуация связана с ростом спроса публики на объективную и не замутненную идеологическими искажениями информацию о происходящих в мире реалиях. Однако многим отечественным СМИ пришлось столкнуться с различными проявлениями тотальной цензуры, включая подавление радиосигнала, блокировку трансляций, а также запреты на доступ к онлайн-ресурсам в и произвольное удаление аккаунтов с платформ социальных сетей.

Захарова: ротация на ЗАЭС вновь не состоялась по вине украинской стороны.

Фото: МИД России