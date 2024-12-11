В МИД России раскрыли подробности срыва договоренностей по смене экспертов МАГАТЭ на объекте.

Перенесенная ротация специалистов из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции по вине киевского режима снова не состоялась. Соответствующее заявление сделала на сайте российского внешнеполитического ведомства официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что смена экспертов должна была состояться в плановый период с 5 на 12 февраля. Однако Украина предприняла провокационные действия, отказавшись пропустить экспертов из секретариата агентства. Иностранцы с начала февраля ожидали возможности заменить своих коллег на ЗАЭС.

Утром 12 февраля ротация началась штатно, однако затем движение представителей агентства было неожиданно заблокировано ВСУ. Российские военные несколько часов ожидали экспертов секретариата МАГАТЭ в условленном месте под ударами украинских БПЛА и угрозой обстрела, но специалисты агентства так и не появились. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Из-за недопустимо высоких рисков для российских военнослужащих и экспертов МАГАТЭ Москвой было принято решение об отзыве российской группы обеспечения ротации. Во время возвращения колонна, в которой находились российские военные и эксперты секретариата МАГАТЭ, которые должны были покинуть ЗАЭС, подверглась ударам беспилотников противника и минометному обстрелу. Также киевский режим совершил очередную попытку нападения на ЗАЭС при помощи БПЛА.

Захарова: Запад сделал все, чтобы "похоронить" минские соглашения.

Фото: МИД России