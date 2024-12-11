В МИД РФ напомнили об упущенных шансах Украины по мирному разрешению кризисной ситуации.

Судьба миллионов русских жителей на Донбассе безразлична киевскому режиму и странам коллективного Запада, поэтому они сделали все для того, чтобы "похоронить" минские соглашения. Соответствующее заявление сделала на сайте внешнеполитического ведомства официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова. Она сделала комментарий в связи с десятилетием со дня подписания "Комплекса мер по выполнению минских соглашений". В Москве полагают, что реализация пунктов документа открывала реальную перспективу для мирного решения внутреннего конфликта, а также реинтеграции территорий в состав Украины.

История саботажа Киевом на протяжении семи лет при попустительстве и поддержке Запада "Комплекса мер" и резолюции СБ ООН наглядно показывает, что для них Донбасс - это территория, а не люди, на ней проживающие. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова назвала причины, почему "бреду" Зеленского верить нельзя.

Фото: МИД России