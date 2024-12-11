Захарова назвала причины, почему "бреду" Зеленского верить нельзя

В МИД оценили слова украинского политика в интервью для The Guardian

Серьезно относиться к "параноидальному бреду" Владимира Зеленского об обмене территориями нельзя по нескольким причинам. Такое мнение высказала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Чиновница указала зрителям программы, что понимании медийной сущности на Западе отказать в общении с Владимиром Зеленским нельзя, так как он весь соткан "на основе информационных технологий".

Он ведь дает интервью на дню раз по пять. Это даже не фигура речи. И это ведь всё издания первой линейки, это всё не однодневные интернет-проекты, это всё тяжеловесная, бронебойная информационная артиллерия, которую он задействует. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Чиновница добавила, что обычно подобные интервью даются раз в неделю, так как идеи и мысли, которые утверждаются в них, должны успеть осесть в умах тех людей, которым они направлены. А Владимир Зеленский по несколько раз в день беседует с западными изданиями и делает громогласные, не стыкующиеся друг с другом заявления,. Мария Захарова уточнила, что природа подобных высказываний альтернативна инициативам и серьезно направленных предложений по выходу из украинского кризиса и тупика для киевского режима.

Вчерашнее его интервью, заявление, вот этот его параноидальный бред, который он произнес относительно какого-то обмена землями, там центральное слово Курск. Для чего ему это нужно? Да там сыпется всё. Это уже не украинские потери. Это баня, которую он там своим устроил, уже перестала быть секретом для граждан Украины. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что в беседе с британским изданием The Guardian Владимир Зеленский заявил о намерении предложить Москве прямой обмен территориями, отказавшись от тех земель, которые кевский режим сейчас удерживает в приграничных землях Курской области. При этом политик не уточнил, какие именно участки он хотел бы получить взамен.

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Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik