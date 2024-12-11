В МИД России объяснили стремление США получить природные ресурсы желанием обеспечить себе технологический прогресс.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп требует у киевского режима именно редкоземельные металлы из-за необходимости производства чипов для искусственного интеллекта. Такое мнение высказала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Чиновница указала зрителям программы, что может привести в качестве примера доклад, опубликованный в рамках одной из ооновских структур - ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию). В тексте шла речь о пропорции роста цифровизации и развития ИИ и потребностей в редкоземельных металлах.

Фантастическая история. Ведь нам же западники все время рассказывали, что искусственный интеллект и цифровизация должны как раз сократить потребление человечеством всего того, что наносит урон экологии и так далее, что это будет, в том числе, прорывным решением для сохранения планеты. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В реальности, по словам чиновницы из МИД России, все оказалось с точностью наоборот, потому что никто эти две темы не соединяет. На одних и тех же мировых площадках с одной стороны обсуждается проблематика развития ИИ, а с другой - экологические аспекты.

Вы понимаете, что эти вещи неразрывно связаны, и что те масштабы производства чипов, плат, железа и софта, как это называется, потребуют таких усилий и таких ресурсов, и такой их обработки, что тема экологии будет отброшена на 200 лет назад? Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова назвала "Контракт 18-24" на Украине билетом в один конец.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik