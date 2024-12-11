В МИД РФ оценили новое постановление Минобороны Украины.

В российском внешнеполитическом ведомстве назвали билетом в один конец объявленное украинским министерством по обороне начале приема на контрактную службу мужчин в возрасте от 18 до 24 лет. Такое мнение высказала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Чиновница указала зрителям программы, что одной из задач лидера киевского режима Владимира Зеленского, указанная политику западными кураторами и спонсорами, является ликвидация своего народа.

У кого-нибудь есть сомнения, что это за контракт? Это просто билет в один конец. Сейчас они приступили к уничтожению собственных граждан в возрасте от 18 до 24. <...> Это чудовищная, абсолютно не прикрытая ничем попытка просто взяться еще за одну возрастную группу. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что майор запаса украинской армии Алексей Гетьман выразил мнение о том, что контракты для привлечения в Вооруженные силы Украины молодых людей, не достигших мобилизационного возраста, представляют из себя только промежуточный этап, после которого власти в стране объявят мобилизацию 18-летних юношей.

Захарова: дипломаты РФ подвергаются колоссальному давлению.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik