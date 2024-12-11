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Захарова: дипломаты РФ подвергаются колоссальному давлению

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В МИД РФ отмечают профессиональный праздник дипломатического работника.

Колоссальное давление оказывается на российских дипломатов, а некоторым представителям также поступают угрозы расправой. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница указала на то, что сотрудникам внешнеполитического ведомства важно жить одной судьбой со своей страной. Она отметила искренний и настоящий патриотизм, который проявляют ее коллеги за границей.

.... Когда вроде уже и сил нет, вы даже себе не представляете, какому давлению подвергаются наши дипломаты, а все равно внутренний ресурс находится. Столько они уже вынесли и угроз, и попыток силовой расправы...

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова назвала травлей отказ Франции в выдаче виз российским журналистам.

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ

Теги: дипломаты, мария захарова, мид
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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