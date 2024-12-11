Захарова назвала травлей отказ Франции в выдаче виз российским журналистам

В МИД РФ прокомментировали позицию Парижа в отношении российских журналистов.

Официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова назвала травлей отечественных СМИ отказ французских властей выдать визы для работы журналисту газеты "Известия" Николаю Иванову и оператору Георгию Бекаури. Такой комментарий чиновница дала представителям издания "Известия".

Париж развязал травлю российских СМИ. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Ранее во внешнеполитическом ведомстве говорили о том, что посольство Франции в России два раза подряд отказало в выдаче визы для работы в Париже журналисту "Комсомольской правды" Александру Куделе. Мария Захарова указала, что российская сторона официально информировала иностранных коллег из парижа, что вынуждена будет принять ответные меры в том случае, если Елисейский дворец пересмотрит свое решение. Дипломат добавила, что жребий пал на постоянного корреспондента издания Le Monde в России Кенеля, аккредитация которого как раз требовала технического продления. В МИД РФ добавили, что в этом вопросе не было политического подтекста.

Захарова: говорить о перспективе переговоров по Украине рано.

Фото и видео: МИД России