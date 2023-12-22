Многодетным могут предоставить льготный тариф для аренды паркинга в Петербурге

Льготный тариф на аренду парковочных мест для многодетных семей предлагается закрепить для паркингов и гаражей, которыми владеет город.

Депутаты ЗакСа Петербурга поддержали в первом чтении законопроект о льготной аренде паркингов для многодетных семей.

Как отметил соавтор данной инициативы Денис Четырбок, стоимость аренды будет составлять 51 копейку за квадратный метр в год.

Льготный тариф на аренду парковочных мест для многодетных семей предлагается закрепить для паркингов и гаражей, которыми владеет город. В Петербурге имеется две тысячи таких мест. На сегодняшний день половина из них свободна.

В Петербурге насчитывается 55 тысяч многодетных семей. Семьям с 7 и более детьми Смольный дарит микроавтобусы. С 2009 по 2023 годы город подарил многодетным семьям 411 автомобилей.

Депутаты Законодательного собрания (ЗакСа) Петербурга 6 марта в первом чтении утвердили изменения в Социальный кодекс, направленные на совершенствование системы поддержки многодетных семей. Документом предложили изменить определение многодетной семьи; установить срок предоставления мер социальной поддержки до достижения старшим ребенком 23 лет, если он учится очно.

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