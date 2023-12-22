Список льгот для многодетных семей в Петербурге расширят

Сейчас в Петербурге около 55 тыс. многодетных семей, а после внесения изменений их станет еще на 10 тыс. больше.

Депутаты Законодательного собрания (ЗакСа) Петербурга 6 марта в первом чтении утвердили изменения в Социальный кодекс, направленные на совершенствование системы поддержки многодетных семей. Об этом рассказал спикер ЗакСа Александр Бельский в своем tg-канале.

Документом предложили изменить определение многодетной семьи; установить срок предоставления мер социальной поддержки до достижения старшим ребенком 23 лет, если он учится очно; ввести единое в России удостоверение многодетной семьи вместо свидетельства; предоставлять право на бесплатное посещение городских парков, музеев и выставок не зависимо от места жительства. Помимо этого, решено каждый год выплачивать по 10 тыс. рублей на детей, которые получают среднее образование или зачислены в первый класс; увеличить до 5899 рублей ежегодную выплату на детей, получающих среднее профессиональное образование; компенсировать минимум 30% затрат на оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).

Сейчас в Петербурге около 55 тыс. многодетных семей, а после внесения изменений их станет еще на 10 тыс. больше.

Ранее на Piter.TV: многодетным семьям Ленобласти предоставят авто повышенной вместимости без учета критерия нуждаемости.

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